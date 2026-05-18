Kanada tuskaili kaksi erää maalitta mutta meni menojaan päätöserässä.
Tanskan ja Kanadan välinen alkulohkon ottelu oli kahden erän jälkeen maalittomassa tilanteessa jääkiekon miesten MM-kisoissa, mutta lopulta Kanada karkasi 5–1-voittoon.
Tähtipelaaja Sidney Crosby keräsi tilastoihinsa peräti neljä syöttöpistettä.
Kanadan päätöserän maaleista vastasivat Porter Martone, Gabriel Vilardi, Denton Mateychuk, Ryan O'Reilly ja Parker Wotherspoon. Tanskan ainoan osuman teki Nick Olesen.
Kanada on voittanut Sveitsin MM-turnauksen B-alkulohkossa kaikki kolme otteluaan. Tanska puolestaan on hävinnyt tähänastiset kolme kamppailuaan