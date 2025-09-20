"Kaaoksen jumalana" tunnettu Apophis-asteroidi tekee lähiohituksen Maasta huhtikuussa vuonna 2029.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, niin 340-metristä asteroidia lähetetään tutkimaan kolme luotainta lähiohituksen aikana. Aiheesta uutisoi avaruussivusto Space.com.

Maan lähelle saapuva asteroidi tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisen tilaisuuden tärkeään tutkimustyöhön. Tutkijoiden mukaan Apophis ei ole vaarassa iskeytyä Maahan, tätäkin on aiemmin ehditty jo spekuloimaan.

Euroopan avaruusjärjestö ESA kehittää parhaillaan Ramses-luotainta (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Ramses laukaistaan avaruuteen keväällä 2028. Se pyrkii pääsemään Apophis-asteroidin lähituntumaan ja tutkimaan sen rakennetta ja liikkeitä yksityiskohtaisesti. Hankkeen lopullista rahoitusta ei olla vielä lopullisesti vahvistettu.

Toteutuessaan Ramses kuljettaa mukanaan kahta pikkusatelliittia, jotka se vapauttaa juuri ennen kohtaamista asteroidin kanssa.

Japanin avaruusjärjestö Jaxan DESTINY+ -tehtävä puolestaan pyrkii kohtaamaan Apophis-asteroidin, jonka jälkeen luotain jatkaa matkaansa toisen asteroidin, 3200 Phaetonin luo. Ramses ja DESTINY+ lähetettäisiin matkaan samanaikaisesti japanilaisen H3-raketin kyydissä.

Myös Nasa aikoo tutkia Apophis-asteroidia OSIRIS-APEX-tehtävällään. Aiemmin OSIRIS-REX-tehtävällä ollut luotain haki ensin Bennu-asteroidilta näytteen ja nyt sitä suunnataan uuden tehtävän muodossa kohtaamaan Apophis. Tätä tehtävää uhkaavat kuitenkin presidentti hallinnon budjettileikkaukset.