Miten kaukovaloja käytetään moottoritiellä? Toimi ohitustilanteessa näin

Illat pimenevät, joten valojen oikea käyttötapa on taas syytä palautella mieleen.

Kysymys: Miten kaukovaloja tulisi käyttää moottoritiellä ajettaessa?

Vastaus: Lähtökohdat valojen käyttöön missä tahansa on hyvä pitää mielessä. Tieliikennelaissa todetaan, että "moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja". Sen lisäksi samaisessa lakipykälässä tarkennetaan, että "moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on käytettävä ajon aikana ajo- ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut".

Selvennettäköön vielä, että ajovaloja ovat lähi- ja kaukovalot.

Kolmas mielessä pidettävä tieliikennelakiin perustuva asia on, että "ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla". Käytännössä tämä tarkoittaa, että ajettaessa valaisemattomalla tiellä pimeässä, pitää auto kyetä pysäyttämään ajovalojen kantaman puitteissa. Tämä koskee tietyypistä riippumatta myös niitä tilanteita, kun ajetaan lähivaloilla.

Valojen käyttö kohdattaessa

Pimeässä valaisemattomalle tieosuudelle tulee siis saada mahdollisimman paljon valoa muita häikäisemättä.

Tavallisella maantiellä kaukovalot on syytä kohtaamistilanteessa vaihtaa lähivaloille, kun autojen välinen tieosuus on kokonaan valaistu eli autojen valokeilat ovat kohdanneet. Takaisin kaukovaloille vaihdetaan metri – pari ennen kohtaamista.

Moottoritiellä eri suuntiin kulkevien autojen väliin jää sivusuunnassa niin paljon etäisyyttä, että suoralla tieosuudella sekä vasemmalle kaartuvissa mutkissa voi ajaa huoletta kaukovaloilla, vaikka olisikin vastaantulevaa liikennettä. Vastaantulija ei näissä tilanteissa häikäisty kaukovaloista, kunhan käyttää katsettaan oikein. Sen sijaan oikealle kaartuvissa mutkissa on syytä vaihtaa lähivaloille, mikäli vastaantulevaa liikennettä on näkyvissä.

Kohtaamistilanteessa tiellä kuin tiellä välttyy parhaiten häikäistymiseltä, kun suuntaa katseen mahdollisimman kauas eteen, oikeaan tien reunaan.

Valojen käyttö saavutettaessa edellä ajava

Saavutettaessa edellä ajavaa pimeällä, valaisemattomalla, moottoritieosuudella valojen käyttö tapahtuu samalla periaatteella kuin missä tahansa muuallakin: kaukovaloilta on syytä vaihtaa lähivaloille, kun erottaa edellä ajavan auton ääriviivat selkeästi.

Mikäli tarkoitus on lähteä ohittamaan, kannattaa edellä ajavan huomio herättää ohituksen alkaessa kaukovaloja nopeasti vilkauttamalla. Vilkautuksen jälkeen ajetaan kuitenkin vielä lähivaloilla.

Ohitettavan auton ollessa henkilöauto, vaihdetaan kaukovaloille, kun ollaan ohitukseen käytettävällä kaistalla, oman auton nokka ohitettavan auton perän kohdalla. Jos taas ohitetaan kuorma-autoa, on oikea hetki vaihtaa kaukovaloille, kun oman auton nokka on kuorma-auton ohjaamon takaseinän kohdalla. Linja-autoa ohittaessa voi vastaavana kiintopisteenä käyttää linja-auton etuakselia.

Ohjeita ohitettavalle

Ohitettavan auton kuljettajan tulisi vaihtaa lähivaloille siinä kohtaa, kun näkee ohittavan henkilöauton takavalot tuulilasinsa läpi.

Mikäli ohittajana on henkilöauton sijaan kuorma-auto, on lähivaloille syytä vaihtaa siinä vaiheessa, kun ohittavan kuorma-auton ohjaamon takaseinä on oman auton nokan kohdalla. Linja-auton ohittaessa käytetään vastaavana kiintopisteenä linja-auton etuakselia.

Kun ohittaja on siirtynyt takaisin oikealle kaistalle ja edennyt riittävän kauas, voi ohitetun auton kuljettaja vaihtaa takaisin kaukovaloille. Optimaalista olisi, että tämä tapahtuisi sellaisessa kohtaa, että edellä ajavan ääriviivat ovat kaukovalojen syttyessä ikään kuin juuri kadonneet hämärään (vrt. tilanne edellä ajavaa saavutettaessa).

