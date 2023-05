Selätä selän akne: "Voi pahentua ennen kuin se alkaa parantua"

Akne on aina monen tekijän summa, johon voi vaikuttaa hormonitoiminta, ihotyyppi ja ulkoiset tekijät. Yksi yleisemmistä selkäaknen aiheuttajista on talin tai rasvan ylituotanto. Myös kuolleen ihosolukon kertyminen hipiän pintaan voi aiheuttaa finnejä .

– Useilla potilailla akne on puhjennut selkään tiukkojen urheiluliivien tai tiukempien urheiluvaatteiden aiheuttaman paineen vuoksi.

Selän akne eroaa kasvojen aknesta

Dermatologien mukaan selän aknea on vaikeampi hoitaa kuin kasvojen aknea, koska selässä iho on paksumpaa ja toisaalta omaa selkää on vaikea hoitaa.