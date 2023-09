Voiko ruokasoodaa käyttää ihonhoidossa? Dermatologi kertoo mielipiteensä somen hittineuvosta

TikTokissa suositellaan ruokasoodaa ihonhoidossa

Tiktokkaaja Angela May vannoo erikoisen, lähes jokaisen kodista löytyvän tuotteen nimeen. May väittää saavuttaneensa lasimaisen puhtaan ihonsa käyttämällä ruokasoodaa vuosien ajan.

– Tämä muutti ihoni rakenteen, May kertoo ruokasoodaa käsittelevällä videollaan, jota on katsottu jo liki neljä miljoonaa kertaa.

Jatkovideolla May kertoo, että hän tekee ruokasoodasta ja vedestä massaa, jota hieroo ihoonsa kahdesti viikossa kuorinta-aineen tapaan.

Mekaaninen vai kemiallinen kuorinta?

Ruokasooda toimii mekaanisena kuorijana. Se siis fyysisesti kuorii ihon pintaa ja irrottaa kuollutta ihosolukkoa. Se myös poistaa ihon pinnasta öljyä, joka voi aiheuttaa aknea. Ruokasoodan isoin etu on sen edullinen hinta.

Huomioi riskit

Ruokasoodan käyttö ihonhoidossa ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä. Se voi myös vahingoittaa ihoa. Sille on syynsä, miksi ihotautilääkärit eivät suosittele käyttämään ruokasoodaa ihonhoidossa. Ruokasoodan pH-tasapaino on emäksinen, kun taas ihon pH on luonnostaan hapan.