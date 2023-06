Mikä ihmeen retinoli? Asiantuntijat varoittavat ihonhoidon trendiaineen riskeistä: "Ei mikään hokkuspokkustemppu"

Retinoli on ollut ihonhoidon ja varsinkin anti aging -tuotelinjoissa viime vuosien trendikkäin ainesosa. Brändit tuovat kilvan markkinoille omia retinolia sisältäviä tehoaineitaan. Tuotteet lupaavat ryppyjen silottumista, sekä paksumpaa ja pehmeämpää ihoa. Ihonhoidon monipuolisena tehoaineena retinolista voi löytyä myös ratkaisu liialliseen talin eritykseen.

Jotta kenenkään toisen ei tarvitsisi toistaa virheitäni päätin kysyä ihonhoidon asiantuntijoilta, Kauneushoitola Kuulaan SKY -Cidesco kosmetologeilta Venla Haliselta ja Jessica Delstiltä, kuinka retinoliin kuuluisi oikein suhtautua ja missä kohtaa itse menin metsään. Molemmilla on yli 20 vuoden kokemus vaativasta ihonhoidosta.

Mihin retinolia käytetään?

– Retinoli on yksi A-vitamiinin muodoista. Se on kaikista kosmetiikassa käytettävistä A-vitamiinimuodoista se, joka aiheuttaa kaikista eniten herkistymiä, Halinen aloittaa.

Lyhykäisyydessään ihosolut tarvitsevat A-vitamiinia uusiutuakseen. A-vitamiini stimuloi ihosolujen uusiutumista ja retinoli eli A1-vitamiini on yksi A-vitamiinin muodoista. Se vahvistaa ihon kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Käytännössä se tekee ihosta tällöin pehmeämmän, kimmoisamman ja nuorekkaamman. Sen takia retinolia voi käyttää hyvinkin monipuolisesti ihon terveenä pitämisessä.

– Retinoli on se vaikein, Halinen sanoo.

Totuta iho A-vitamiiniin asteittain

– A-vitamiinireseptorit herätellään. Toisilla ne voivat olla heikossakin kunnossa, vaikka valon aiheuttamien vaurioiden takia, eivätkä he pysty vastaanottamaan A-vitamiinia, varsinkaan retinolia, Halinen kertoo.

Sen takia A-vitamiini on todella tärkeä asteittain totuttaa ja aloittaa käyttö hyvin pienistä määristä. Kannattaa myös hyväksyä se tosiasia, ettei retinoli välttämättä ole paras muoto aloittaa matkaa A-vitamiinipohjaisten ihonhoitotuotteiden kanssa. Toisille se ei koskaan sovellu osaksi ihonhoitoa.

– Nyt on paljon monimutkaisemmasta molekyylistä kyse, kuin esimerkiksi hyaluronihaposta, Delst muistuttaa.

Näin vältyt ikäviltä reaktioilta

– Siihen on pakko malttaa totuttautua, jotta iho sietää sitä, Halinen toteaa.

– Jos kaveri sanoo sinulle, että hänellä on käytössä tosi hyvä retinolivoide ja tilaat sen itsellesi odottaen samoja vaikutuksia, niin se voi toimia aivan täysin päinvastaisesti, Halinen varoittaa.

– Tämä ei ole mikään hokkuspokkustemppu, vaan kuukausien juttu. Ja jos haluat säilyttää saamasi tulokset, niin silloin sinun on käytettävä sitä loppuelämän ajan. Mikään ei pysy iholla ikuisesti ja pysyvästi, Halinen toteaa.

Tarkoituksen mukaista olisi pikkuhiljaa herätellä iho toimintaan, jotta se myöhemmin kestäisi suurempia pitoisuuksia. Voimakkaiden ja jopa kivuliaidenkin ihoreaktioiden sijaan oikein ihonhoitoon ujutettuna retinoli voi kuukausien saatossa rakentaa ihoa sisältä ulospäin ja vahvistaa ihon kollageenin ja elastaanin tuotantoa. Parhaimmillaan muutosta ei edes huomaa, ennen kuin se on jo tapahtunut. Ihon muutos parempaan ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, eikä retinoli ole mikään yhden yön ihme.

– Se, mitä haetaan, ei ole hilseily, kuumuus tai muut reaktiot, vaan pitkäaikainen ihon vahvistaminen ja rakentaminen ja sen ylläpito myös, kun tuloksia on saavutettu, Halinen summaa.

Älä sooloile

Nykyisin moni googlettaa mieltä askarruttavista asioista mieluummin itse kuin kysyy ammattilaiselta neuvoa. Myös verkkokaupasta tilaaminen on mahdollistanut sen, että kaikki on suoraan kuluttajalle saatavilla ilman, että ammattilaista tarvitsee konsultoida. Silloin kivuliaitakin virheitä voi sattua.

– Kun lähdetään näin voimakkailla molekyyleillä hoitamaan ihoa, pitäisi aina ensin kääntyä ammattilaisen puoleen. Me pystymme arvioimaan tilanteen ja kertomaan mistä kannattaa lähteä liikkeelle, Halinen kertoo.

Käsikauppatavaroissa on saatettu mainita jokin prosenttimerkintä retinolin yhteydessä. Se ei välttämättä kerro kuluttajalle yhtään mitään. Esimerkiksi 10-prosenttista retinolia -merkintä purkin kyljessä voi tarkoittaa, että voiteesta 10 prosenttia on retinolia, mutta samalla se voi myös tarkoittaa, että voide sisältää tietynvahvuista retinolia, mutta ei kuitenkaan kerro sitä, paljonko 10-prosenttista retinolia on itse voiteessa.