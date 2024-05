Seksomnia on kiusallinen vaiva: Yön rivosta käyttäytymisestä ei aamulla muista mitään

Parasomnioista eli unen erityishäiriöistä tunnetuimpia ovat unissakävely, -puhuminen, unissaan syöminen sekä painajaiset.

Osalla ilmiö ei näyttäydy kuitenkaan unissakävelynä vaan seksuaalisten tekojen toteuttamisena joko itselleen tai toiselle, jolloin puhutaan seksomniasta, kirjoittaa CNN.

Seksomniaa on vaikeaa tutkia ja moni unen erityishäiriöistä kärsivä häpeää tiedostamatonta käytöstään. Seksomnia voi kuitenkin vaikeuttaa elämää hyvinkin paljon ja johtaa jopa rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Mieli on unessa, mutta keho ei

Barcelonalaisen sairaalan monitieteinen uniyksikkö raportoi tutkimuksessaan kolme erilaista seksomnia-tapausta:

38-vuotias mies, joka yritti toistuvasti pakottaa vaimoaan harrastamaan seksiä keskellä yötä, mutta hänellä ei ollut herätessään mitään muistikuvaa tapauksesta.

Kaksikymppinen naimisissa oleva nainen, joka usein repi vaatteensa pois ja alkoi masturboimaan, mutta ei muistanut tapauksesta mitään hänen kumppaninsa herättäessä tämän.

31-vuotias mies masturboi unissaan kymmenen vuoden ajan loukaten ajoittain nivusensa. Mies häpeili tiedostamatonta käytöstään niin paljon, että vältteli parisuhteita kahdeksan vuoden ajan.

Vaikka saattaakin vaikuttaa siltä, että seksomnian aikana ihmiset toteuttaisivat uniaan, moni parasomnioista toteutuu juuri silloin, kun aivot eivät ole unien näkemisen tilassa, professori ja psykiatri Carlos Schenck Minnesotan yliopistosta kertoo.

– Nämä ovat kiihottumisen häiriöitä. Ne esiintyvät useimmiten hitaimman, syvimmän unen vaiheessa, jota kutsutaan delta-uneksi. Se on kuin hälytin rävähtäisi päälle keskushermostossa ja matkustaisit kellaristasi katollesi vain hetkessä, vuosikymmeniä parasomniaa tutkinut Schenck selittää.

Schenckin mukaan parasomnian aikana keho aktivoituu, vaikka tietoisuus on syvällä unessa.

– Se on vaarallista, koska silloin alat kävellä ja juosta ja tehdä kaiken näköisiä asioita ilman, että mielesi on hereillä.

Seksomnian tutkiminen on hankalaa

Jos ihminen ei satuta itseään unissaan tai petikaveri ei raportoi tiedostomattomassa tilassa tehdyistä seksuaalisista toimista, seksomnian toteaminen ja näin ollen myös tutkiminen on haastavaa.

Vuoden 2010 norjalaistutkimuksessa valittiin satunnaisesti 1 000 aikuista, joista seitsemän prosenttia oli kokenut seksomniaa ainakin kerran elämänsä aikana ja kolme prosenttia koki silläkin hetkellä aktiivisesti.

Unilääketieteen, psykiatrian ja käyttäytymistieteiden apulaisprofessori Jennifer Mundt Northwesternin yliopiston Feinbergin lääketieteellisestä sanoo, että osa ihmisistä harrastaa seksiä kumppaninsa kanssa unissaan, ilman että se häiritsee kumpaakaan heistä.

– On varmasti tapauksia, joissa se on hälyttävää kumppanille ja henkilölle, joka tekee sen, kun he ymmärtävät, mitä ovat tehneet, Mundt kuitenkin toteaa.

Seksomnia voi vaikuttaa hyvin negatiivisesti elämän laatuun

Professori ja psykiatri Carlos Schenckillä oli potilaana nainen, jolla ilmeni seksomniaa naisen kumppanin mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Noin kahdesti kuussa nainen voihki unissaan seksuaalisesti ja "puhui rivoja", sanoja, joita hän ei olisi miehen mukaan ikinä käyttänyt hereillä olleessaan. Schenck julkaisi tieteellisen tutkimuksen naisen tapauksesta vuonna 2021.

Ajoittain nainen alkoi hyväillä miestään yöllä ja pari oli alkanut harrastaa seksiä, kunnes nainen oli herännyt ja syyttänyt miestään pakottamisesta seksiin.

Schenckin mukaan nainen myös masturboi unissaan huutaen vieraiden miesten nimiä – myös erään miespuolisen kollegan – mikä johti miehen epäilemään naisen pettävän häntä.

Schenckin mukaan kumppaneiden ei kannata kuitenkaan olettaa, että puolisolta lipsahtaisi seksomnian aikana juuri salaisuuksia.

– Unessa olevat aivot on kytketty hyvin eri tavalla kuin valveilla olevat aivot. Et ole tietoinen nukkuessasi, joten et voi tehdä pätevää johtopäätöstä niin sanotusta valehtelusta tai totuuden kertomisesta unessasi, Schenck selittää.

Nainen kieltäytyi uskomasta kärsivänsä seksomniasta

Carlos Schenckin potilaana ollut nainen kieltäytyi uskomasta vuosien ajan miehensä kuvailua unen aikaisesta käytöksestään. Nainen haki ammattiapua lopulta vasta vuonna 2015 tämän 9-vuotiaan pojan kuultua, kuinka hänen äitinsä voihki seksuaalisesti unissaan.

– Ja mikä on todella hämmentävää näille potilaille on se, että heillä on täydellinen muistinmenetys [unen aikaisista tapahtumista], Schenck sanoo.

– Joten he ovat todella nolostuneita, täynnä häpeää, hyvin anteeksipyyteleviä ja täysin onnettomia, Schenck kertoo.

Ajoittain ihmisiä on jopa pidätetty unenaikaisen käytöksensä takia.

– Seksuaalisella käyttäytymisellä voi ehdottomasti olla oikeudellisia seurauksia, erityisesti alaikäisten kohdalla ja aggressiivisen unenaikaisen käytöksen osalta, Schenck sanoo.

Mikä seksomnian laukaisee?

Seksomnian kehittymistä ei voi mitenkään etukäteen ennustaa.

Osa unissaan kävelleistä tai puhuneista lapsista kehittää Schenckin mukaan seksomnian tai jonkin muun unen erikoishäiriön aikuisena, mutta moni sitten taas ei.

– Emme tiedä perimmäistä syytä, mutta geeneillä on tekemistä asian kanssa, Schenck sanoo.

Jos sinulla on vähintään yksi ensimmäisen asteen sukulainen (vanhempi, sisarus tai lapsi), jolla on parasomnia, sinulla on kasvanut todennäköisyys saada sellainen. Mitä useammalla ensimmäisen tai toisen asteen sukulaisella (isovanhemmat, tädit, sedät, enot, lapsenlapset) on parasomnia, sitä todennäköisemmin tila voi jatkua aikuisikään asti tai uusiutua.

Laukaisevana tekijänä voi toimia myös uniapnea, jossa unen aikana esiintyy toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia.

– Hengityksen pidättäminen laukaisee kiihottumisen, tyypillisesti miehissä, mikä taas laukaisee seksuaalisen käyttäytymisen unen aikana, Schenck selittää.

