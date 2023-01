Tiesitkö näitä viittä asiaa unesta? Unilääkäri purkaa myyttejä

1. Ruokaa ei saa syödä kello 18 jälkeen tai näkee painajaisia

– Meillä elää Suomessa myytti, että kello kuuden jälkeen illalla ei saa syödä mitään. Olen kohdannut vastaanotolla monia, joiden unet keskeytyvät nälkään ja tämän vuoksi he napostelevat yöllä. On parempi syödä kunnollinen iltapala tai ateria ennen nukkumaan menoa kuin herätä keskellä yötä syömään. Kun syö illalla hyvin, luo hyvän mahdollisuuden nukahtamiselle ja hyville unille, Tuomilehto sanoo.

2. Unettomuus ja unihäiriö ovat yksi ja sama asia

Unihäiriöitä on olemassa yli 80 erilaista ja yksi niistä on unettomuus. Unettomuus on häiriöistä yleisin, mutta Tuomilehto näkee työssään päivittäin, että ihmisellä on päällekkäin jopa neljä eri unihäiriötä.