Tiesitkö? Selkounien näkemistä voi harjoitella

MTV Uutiset kirjoitti aikaisemmin siitä, miten kaikki mitä unissa esiintyy ja tapahtuu, on jollain tapaa sellaista, mikä on tallentunut pitkäkestoiseen muistiisi .

Osalle selkounet tulevat luonnostaan ja he ovat nähneet niitä lapsesta asti. Selkounien näkemistä voi kuitenkin myös harjoitella, mutta osalle niiden näkeminen on harjoittelusta huolimatta hyvin hankalaa.

Miten selkounien näkemistä voi harjoitella?

– Yksi keskeisistä elementeistä eri harjoittelutekniikoissa on se, että yrittää löytää unistaan sellaisia tekijöitä – esimerkiksi tarkastelemalla unia jälkikäteen – mitkä kertovat sinulle, että tämä on nyt unta, eikä voi olla mitenkään totta, Valli kertoo.

Selkounien näkemisen hyödyt

– Osa on ehkä oppinut näkemään selkounia, koska he ovat nähneet paljon painajaisia. Kun he ovat pystyneet tulemaan tietoisiksi siitä, että tämä näkemäni painajainen onkin vain aivojen luoma uni eikä totta, he ovat pystyneet heräämään niistä tai muokkaamaan painajaisen mukavaksi uneksi, Valli kertoo.