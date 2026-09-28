Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8 000 ebolatapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista.
Hieman yli 2 000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta.
Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin.
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Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto.