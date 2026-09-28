Ex-pääministeri Antti Rinteen pekonipasta hämmästytti suomalaisia hurjilla raaka-ainemäärillään. Nyt Rinne kertoo kohureseptin taustat.

Vuonna 2015 medioissa taivasteltiin silloisen valtiovarainministerin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen hurjan kuuloista pekonipastaohjetta.

Rinne paljasti tuolloin SAK:n Hyvää työtä Suomi -kampanjan nettisivuilla suosikkireseptinsä, joka sisälsi peräti 800 grammaa pekonia, 800 grammaa juustoa ja kuusi desilitraa kermaa.

– Pekonispagetista saa paljon energiaa ja se maistuu koko perheelle. Ohessa tarjotaan raikasta salaattia. Muksut tykkää lisätä tähän(kin) ketsuppia, Rinne kertoi tuolloin ohjeestaan.

Tuhansia kilokaloreita sisältänyt pekonipasta oli oman aikansa ilmiö.

Antti Rinne kertoo kohutun pastan taustat

Pekonipastan ohjeeseen lipsahti melko suuret ainesmäärät.Shutterstock/MTV

Eduskuntaan paluun tekevä Rinne muisteli pekonipastakohua maanantaina Huomenta Suomen keittiössä.

Rinne kertoo antaneensa reseptin aikoinaan melko hektisessä tilanteessa.

– Reseptiä oli pyydetty jo kuukautta aikaisemmin johonkin. Olin unohtanut koko jutun, ja sitten jossain vaalitilaisuudessa kysyttiin kesken kaiken, että kerro nyt, mikä se resepti on.

Tässä vaiheessa Rinne ryhtyi muistelemaan päästään, millaisen määrän pekonipastaa hän kokkaa yleensä kuusihenkiselle perheelleen sunnuntaisin, kun seuraavalle viikolle kokataan ruokaa valmiiksi.

– Kerroin ainekset, ja määrät menivät ehkä pikkuisen poskelleen. Ja siitä syntyi sitten tämä Antti Rinteen pekonipasta. Siinä oli aika paljon kaloreita, Rinne naureskelee.

Kevyempi ruokavalio

Vaikka Rinne onkin tehnyt elämäntapamuutoksen ja syö nykyään huomattavasti kasvispainotteisemmin, myös pekonipastaa tulee edelleen silloin tällöin edelleen tehtyä.

– Tehdään harvemmin ja huomattavasti vähemmillä kaloreilla. Ehkä kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Tytöt, kun tulevat kotiin käymään niin kysyvät, että voitko tehdä pekonipastaa.

Tällä kertaa Rinne valmisti kuitenkin Huomenta Suomen keittiössä hieman kevyempää tonnikala-pastasalaattia.