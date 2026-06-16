Ikätoverit, vuonna 2007 syntyneet Samu Adler ja Miikka Muurinen debytoivat tulevalla kaudella Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa.

Adler, 18, ja Muurinen, 19, ovat kaksi suomalaisen koripallon kirkkainta nuoren polven huippulupausta ja maajoukkuepelaajaa. Kaksikko tuntee toisensa Helsingin Pohjois-Haagan yhteiskoulusta, jossa he kävivät samaan aikaan yläastetta.

Molemmat ovat jo päässeet osoittamaan taitojaan aikuisten peleissä. Muurinen nousi esiin viime syksyn EM-kisoissa Tampereella, Adler puolestaan tänä keväänä Salon Vilppaan mestaruuteen päättyneellä Korisliiga-kaudella.

Kaksikosta viisi kuukautta vanhempi Muurinen on toistaiseksi parrastellut suuremmissa otsikoissa muun muassa serbialaisseura Partizanissa kohtaamiensa vaikeuksien vuoksi.

– On ollut kiva seurata, mitä hän on pystynyt tekemään, Adler kertoo MTV Urheilulle Muurisen edesottamuksista.

Nyt molemmilla on edessään hyppy kovatasoiseen yliopistosarja NCAA:aan.

Muurinen suuntaa Washingtonin piirikunnassa sijaitsevaan Fayettevillen kaupunkiin ja Arkansas Razorbacksin joukkueeseen. Adler puolestaan noin 1 000 kilometriä koilliseen Indianapolisiin ja Butler