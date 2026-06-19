Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Salkkareissa nähdään Sikke ja Hanna Sumari.
Salla saa tietää, että majatalo Amanda on voittanut mainoimman majatalon palkinnon. Katso videolta, kuinka Salla reagoi uutiseen.
Kalle tekee tuhman ehdotuksen.
– Olisiko siellä peiton alla tilaa, kahdelle? Kalle kysyy.
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Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!