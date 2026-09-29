Oikeuskanslerille tehtiin useita kanteluita STEA-avustuksiin ja myöntöperusteisiin liittyen.

Oikeuskansleri Janne Salminen on antanut ratkaisunsa STEA-avustusjupakkaan.

Oikeuskansleri Salminen kiinnittää ratkaisussaan huomiota sekä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin että sosiaali- ja terveysministeriön huomiota valtionavustuksia koskevan lainsäädännön ja hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamiseen.

Rydmanin linjaamat STEA-avustusten hakukriteerit herättivät ärtymystä hallituskumppaneissa ja avustusta hakevissa järjestöissä. Useat STEA-avustuksia hyödyntävät järjestöt ovat syksyn aikana kertoneet irtisanomisista.

Oikeuskanslerin mukaan STEA-avustusten ehdoista tuli virheellinen kuva avustusten myöntämisestä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tiedotti kesäkuussa 2026, että jatkoavustusta ei myönnetä vuonna 2027 järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Lisäksi esimerkiksi järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään, rajattiin avustusten ulkopuolelle.

Kriteerien muotoilu oli oikeuskanslerin mukaan ongelmallinen.

Oikeuskanslerin mukaan kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietynlaiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia.