Oikeuskanslerille tehtiin useita kanteluita STEA-avustuksiin ja myöntöperusteisiin liittyen.
Oikeuskansleri Janne Salminen on antanut ratkaisunsa STEA-avustusjupakkaan.
Oikeuskansleri Salminen kiinnittää ratkaisussaan huomiota sekä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin että sosiaali- ja terveysministeriön huomiota valtionavustuksia koskevan lainsäädännön ja hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamiseen.
Rydmanin linjaamat STEA-avustusten hakukriteerit herättivät ärtymystä hallituskumppaneissa ja avustusta hakevissa järjestöissä. Useat STEA-avustuksia hyödyntävät järjestöt ovat syksyn aikana kertoneet irtisanomisista.
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Oikeuskanslerin mukaan STEA-avustusten ehdoista tuli virheellinen kuva avustusten myöntämisestä.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tiedotti kesäkuussa 2026, että jatkoavustusta ei myönnetä vuonna 2027 järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Lisäksi esimerkiksi järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään, rajattiin avustusten ulkopuolelle.
Kriteerien muotoilu oli oikeuskanslerin mukaan ongelmallinen.
Oikeuskanslerin mukaan kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietynlaiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia.