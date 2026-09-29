Vuoden 2006 snookerin maailmanmestari Graeme Dott marssitettiin tiistaina vankilaan istumaan seitsemän vuoden tuomiotaan.
Skotlantilainen Dott, 49, tuomittiin elokuussa kahden alaikäisen lapsen, tytön ja pojan, seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tapaukset olivat sattuneet vuosien 1993 ja 2010 välillä.
Snookerin maailmanlistalla parhaimmillaan toiselle sijalle yltänyt Dott kiisti syytökset, mutta hänet tuomittiin seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen.
Kansainvälinen biljardi- ja snookerliitto WPBSA perui Dottin jäsenyyden tuomion jälkeen. Hänet poistettiin myös snookerin kunniagalleriasta, Hall of Famesta.