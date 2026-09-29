Yksi kuoli ja kaksi loukkaantui koulupuukotuksessa Slovakiassa.
Slovakiassa yksi ihminen on kuollut ja kaksi loukkaantunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset.
Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Loukkaantuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun kahdeksannen luokan oppilas.
Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surunvalittelunsa veriteon johdosta.