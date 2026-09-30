Raimo Helmisen mukaan SaiPalla oli tyhjät housut.

SaiPa jäi ensimmäisen kerran tällä kaudella jääkiekon SM-liigan ottelussa ilman yhtään pistettä. Kärpät nuiji lappeenrantalaiset Oulussa 4–1.

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen onnitteli Kärppiä ja joukkueen päävalmentaja Petri Karjalaista hienosta pelistä.

– Hienoa työtä, "Raipe" kehaisi.

– Me olimme auttamattomasti perässä. Oli huonosti valmistettu joukkue ja tyhjät housut, hän jatkoi.

– Emme me tänään pystyneet. Kärpät voitti todella ansaitusti.

SaiPan ainokainen, Otto Hokkasen 1–3-kavennus, pomppi sisään alivoimalla 31 minuutin pelin jälkeen. Lehdistötilaisuuden vetäjä tuumaili maalintekemisen jääneen joukkueelta vajaaksi ja kysyi, kokeeko Helminen, että jos onnistumisia olisi tullut aikaisemmin, se olisi nostanut SaiPan tekemistä.

– No, varmaan sitten. Yksi onnenkantamoinen saatiin tänään. Noin paljon oltiin perässä. Täytyy peiliin katsoa, Helminen vastasi.

1:17 Otto Hokkasen alivoimakavennus pomppi Kärppien pelaajasta maaliin.