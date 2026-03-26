Patti Smith saapuu keikkailemaan Suomeen.
Yhdysvaltalainen rock-tähti ja runoilija Patti Smith, 79, saapuu Suomeen. Smith esiintyy 25. heinäkuuta bändeineen Helsingin Veikkaus Arenalla, josta luodaan katsomorajauksin intiimin teatterimainen konserttiympäristö.
Artisti aloitti menestyksekkään uransa muusikkona 1970-luvulla ja on noussut yhdeksi kaikkien aikojen ikonisimmista rock-taiteilijoista.
Edellisellä Suomen-vierailullaan kesällä 2023 artisti esiintyi kolmessa konsertissa Helsingin Kulttuuritalolla ja Tampere-talolla.