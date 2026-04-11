Poliisi tutkii Turussa tapahtunutta henkirikosta.
Poliisi tutkii Turussa tapahtunutta tappoa. Poliisi sai tänään kello 11.57 tehtävän Turun Ruissalontielle. Alkutietojen mukaan kahdella aikuisella oli ollut riitaa yksityisasunnossa.
Paikalla poliisi kohtasikin vakavasti loukkaantuneen henkilön. Hänelle annettiin ensiapua, mutta hän kuoli avusta huolimatta.
Poliisi otti yhden henkilön kiinni epäiltynä rikoksesta.
Poliisi ilmoitti, ettei tutkinnallisista syistä ilmoita asiasta enempää toistaiseksi.