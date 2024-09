Ravitsemusterapeutti neuvoo, mitä kaikkien kannattaisi tehdä jokaisella aterialla

Suoliston terveyden ylläpitämiseksi voi tehdä monia asioita. Rekisteröity ravitsemusterapeutti Megan Rossi vieraili HuffPostin "Am I Doing It Wrong?" -podcastissa puhumassa aiheesta. Yksi Rossin esiin nostama aihe on erilaisten kasvikunnan tuotteiden määrä ruokavaliossa.