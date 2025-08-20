Kela käynnistää uuden kokeilun – ikääntyneet pääsevät yksityiselle lääkärille julkisen hinnalla

2008-AOP-potilas ja lääkäri
Tänä vuonna kokeiluun sisältyy enintään kaksi lääkärikäyntiä.Credit: Nordic Thing / Alamy Stock Photo
Julkaistu 55 minuuttia sitten(Päivitetty 52 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Syyskuussa alkava kokeilu koskee 1,3 miljoonaa suomalaista.

Kela aloittaa syyskuussa niin kutsutun valinnanvapauskokeilun, jonka aikana yli 65-vuotiaat voivat mennä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle ja maksaa käynnistä enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Kuluvana vuonna käynnille kertyy hintaa korkeintaan 28,20 euroa.

Vastaanotto voi tapahtua paikan päällä, videoyhteydellä tai puhelimitse.

Valtakunnallinen kokeilu koskee 1,3 miljoonaa suomalaista eli yli viidesosaa Suomen väestöstä. Sen on määrä jatkua vuoden 2027 loppuun asti.

Kelan mukaan kokeilussa on mukana satoja yksityisiä terveysalan toimijoita mukaan lukien suuret valtakunnalliset terveysjätit.

–  Vaikka mukana on suuria ketjuja, päätöksen kokeiluun osallistumisesta tekee aina yksittäinen lääkäri tai lääkärikeskus, Kelan tiedotteessa kerrotaan.

Toisin sanoen kaikki yrityksen yleislääkärit eivät välttämättä ole mukana kokeilussa. Tiedot mukana olevista toimijoista julkaistaan verkossa viimeistään syyskuun alussa. Tällä hetkellä ilmoittautuneita toimijoita on Kelan mukaan noin 400.

Laboratoriomaksuista puolet pois

Tänä vuonna kokeiluun sisältyy enintään kaksi lääkärikäyntiä ja seuraavina vuosina korkeintaan kolme käyntiä vuodessa.

Käynnin yhteydessä määrätyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä laboratoriotutkimuksen näytteenottomaksusta asiakas maksaa puolet Kelan määrittelemästä enimmäishinnasta. Esimerkiksi perusverenkuvan enimmäishinta on tällä hetkellä 6 euroa, jonka lisäksi tulee näytteenottomaksu 30 euroa. Asiakkaan maksettavaksi tuleva osuus on siis yhteensä 18 euroa.

Kokeilu ei kata erikoislääkärikäyntejä, eikä lääkärikäyntiä voi käyttää esimerkiksi ajokorttia varten tarvittavaan terveystarkastukseen.

