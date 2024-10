Gastroenterologit kertovat asiat, joita jokaisen pitäisi tehdä päivittäin – "Tekee ihmeitä suolistolle"

Syö oikeanlaista ruokaa

Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että suolistoterveyden kannalta tärkeintä on syödä oikein, siis terveellisesti.

Tasapainoinen ruokavalio on ratkaisevan tärkeää hyvän bakteeriflooran rakentamiseksi suolistoon, sanoo lapsien hoitoon erikoistunut gastroenterologi ja lastenlääketieteen professori Harpreet Pall Hackensack Meridian School of Medicine -korkeakoulusta.

– Suolistossa on miljardeja bakteereja, hän sanoo.

– On hyviä sekä ei-niin-hyviä bakteereja. On todella tärkeää varmistaa, että meillä on oikeanlaisia hyviä bakteereja.