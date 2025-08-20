ECDC: Euroopassa uusia ennätyksiä hyttysten levittämissä taudeissa

Euroopassa on tehty uusia ennätyksiä Länsi-Niilin viruksen ja chikungunya-virustaudin tartuntamäärissä, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC.
Keskuksen mukaan Euroopassa on rekisteröity tänä vuonna suurin määrä Länsi-Niilin viruksen aiheuttamia tartuntoja kolmeen vuoteen. Määrän odotetaan vielä kasvavan syksyn aikana.
Länsi-Niilin virus on levinnyt viime vuosikymmenten aikana, ja tartuntoja on havaittu joka vuosi uudella alueella. Tähän mennessä tartuntoja on havaittu kahdeksassa Euroopan maassa.
Chikungunya-virusta levittävä hyttynen on nyt vakiintunut Euroopassa 16 maassa ja lähes 370 alueella, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli vain reilulla sadalla alueella.
Juttua on päivitetty lisätiedoilla 20.8. kello 10.59.