ECDC: Euroopassa uusia ennätyksiä hyttysten levittämissä taudeissa

AOP hyttynen (1)
Euroopassa on tehty uusia ennätyksiä Länsi-Niilin viruksen ja chikungunya-virustaudin tartuntamäärissä.juha metso
Julkaistu 33 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Euroopassa on tehty uusia ennätyksiä Länsi-Niilin viruksen ja chikungunya-virustaudin tartuntamäärissä, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC.

Keskuksen mukaan Euroopassa on rekisteröity tänä vuonna suurin määrä Länsi-Niilin viruksen aiheuttamia tartuntoja kolmeen vuoteen. Määrän odotetaan vielä kasvavan syksyn aikana.

Länsi-Niilin virus on levinnyt viime vuosikymmenten aikana, ja tartuntoja on havaittu joka vuosi uudella alueella. Tähän mennessä tartuntoja on havaittu kahdeksassa Euroopan maassa.

Chikungunya-virusta levittävä hyttynen on nyt vakiintunut Euroopassa 16 maassa ja lähes 370 alueella, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli vain reilulla sadalla alueella.

Lue myös: Lorna rakastaa hyttysiä niin paljon, että muutti Suomeen: Löysi paikan, joka oli kamala hänellekin

Juttua on päivitetty lisätiedoilla 20.8. kello 10.59.

Lisää aiheesta:

Kammottavia oireita aiheuttavaa denguekuumetta jo lähes koko Euroopassa – tartuttajahyttysestä havaintoja Ruotsissa astiWHO: Apinarokkoon sairastunut 14 000 ihmistä eri puolilla maailmaa – Afrikassa viisi kuolluttaWHO huolissaan koronaviruksen leviämisestä ja karanteenien lyhenemisestä EuroopassaSalakavala hyttystauti on vaatinut kaksi kuolonuhria Espanjassa – virus on usein täysin oireetonTHL: Suomessa vain yksi uusi koronatartuntaSurullisia lukuja: Maailmassa on todettu jo yli 7 miljoonaa koronavirustartuntaa – ainakin 400 000 ihmistä kuollut
HyönteisetTartuntatauditTerveys ja hyvinvointiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Hyönteiset