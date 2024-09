Rasmuksen, 13, kuolema vei elämästä värit, mutta Liisa kielsi itseltään jossittelun: "Se ei olisi muuttanut tapahtunutta"

Myöhemmin Liisa on miettinyt, miten olisi selvinnyt, jos perhettä ja tytärtä ei olisi ollut. Entä, jos olisikin menettänyt ainokaisen lapsensa?

Katso yllä olevalta videolta kuolleiden lasten muistopäivänä 23. syyskuuta 2024 nauhoitettu Liisan haastattelu Huomenta Suomessa. Haastattelua on käytetty myös tämän artikkelin pohjamateriaalina.

– Minulle kaikista tärkein voima jatkaa elämää oli se, että halusin olla edelleen hyvä äiti tyttärelleni. En voi puhua muuta kuin omasta kokemuksestani käsin. Tunnen toki monia ainokaisen lapsensa menettäneitä, ja he ovat saaneet voimavaroja jatkaa elämää muista tekijöistä.

Surussa tuntikin on liian pitkä aika: "Surun kipu oli niin valtavan voimakasta"

– Olen monta kertaa sanonut, että yksi ihanimmista viesteistä, minkä silloin sain, oli "hengähdys kerrallaan riittää". Aikaisemmin olin kuullut sanonnan "tunti kerrallaan riittää", mutta tunti on valtavan pitkä aika, Liisa kuvaa.

– Tuntui siltä, ettei aika liiku mihinkään, että minuuttikin on ihan valtavan pitkä. Surun kipu oli niin valtavan voimakasta. Samaan aikaan kuitenkin tuntui, että aika kiiruhti. Päivät eivät loppuneet koskaan, mutta samalla viikot kuluivat nopeasti, ja jokainen viikko oli askel kauemmas siitä, kun Rasmus oli vielä läsnä meidän elämässämme.

"Rasmuksen kuolemassa olisi ollut monta elementtiä, joita olisi voinut jossitella"

– Uskon vahvasti siihen, että niillä korteilla pelataan, mitä elämä meille antaa, ja on hukkaan heitettyä energiaa alkaa jossitella. Se olisi myös ollut tuhoisa tie toiselle lapsellemme, koska herkästi olisi voinut käydä niin, että me vanhemmat juutumme kiinni katkeruuteen ja siihen, miksi tämä tapahtui juuri meille. Se ei olisi ollut siinä hetkessä eteenpäin vievä voima, vaan päinvastoin.

Suru teki työtään Liisassa: "Olin ollut teinipojan äiti, ja nyt yhtäkkiä olinkin kuolleen lapsen äiti"

Liisa ei yrittänyt väistää surua tai suorittaa sen vaiheita, joita surevalle usein toistetaan kuin mantraa. Oikeasti vaiheita ei aina ole – on vain erilaisia hetkiä, joina tuska valtaa sydämen ja sitten taas hellittää.

– Minulle toipumisen tie tarkoittaa kykyä ja halua jatkaa elämää, sekä tietoista päätöstä huomata kaikki se hyvä ja kaunis, jota elämässä on yhä jäljellä. Itse aina painotan sitä, että suru on ainutlaatuinen, se on kuin sormenjälki. Yksinkertaisesti ei ole olemassakaan kahta samanlaista tapaa surra, koska siihen vaikuttavat niin vahvasti ihmisen elämän aikaisemmat kokemukset, elämänfilosofia, olemassa olevat voimavarat, Liisa kuvaa.