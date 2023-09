Kun lapsi kuolee, lukee vanhemman sairauslomatodistuksessa usein masennus tai trauma – Käpy ry toivoo Suomeen ansiosidonnaista suruvapaata

Suomessa kuolee vuosittain noin 400–500 alle 18-vuotiasta lasta, joista kuolleena syntyneitä lapsia on alle 200. Moni vanhempi tarvitsee lapsen menettämisen jälkeen aikaa surusta toipumiseen, eikä koe olevansa esimerkiksi työkykyinen. Siksi Suomeen halutaan ansiosidonnainen suruvapaa.

Suomeen toivotaan Tanskan mallia

Teemapäivän ensisijaisena tarkoituksena on tarjota kuolleen lapsen läheisille tilaisuus muistella kuollutta, mutta toinen sen tärkeä tehtävä on nostaa esille lapsensa menettäneiden vanhempien tilannetta yhteiskunnassa.

Yksi merkittävimmistä epäkohdista, joka lapsen menettäneille vanhemmille tulee vastaan, on se, ettei yhteiskunta tällä hetkellä tarjoa vanhemmille mitään sellaista tukea, joka mahdollistaisi töistä pois olemisen suruaikana, kertoo Käpy Lapsikuolemaperheet ry .

Suru ei ole sairaus

Ainoa keino olla poissa töistä lapsen kuoleman jälkeen on kuitenkin hakea sairauslomaa tai ottaa palkatonta vapaa töistä. Käpy ry:n mukaan näihin käytäntöihin liittyy useita ongelmia.

– Suru itsessään ei ole mikään sairaus tai diagnoosi. Toki lapsen kuolemasta voi aiheutua vanhemmille myös terveydellisiä haasteita, mutta kun kyse on surusta, niin se ei ole sairaus, sanoo Käpy ry:n puheenjohtaja Krista Nuutinen .

Nuutinen on kuullut Käpy ry:n jäseniltä, että lääkärit ovat kirjoittaneet sairausloman syyksi lapsen kuoleman jälkeen esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai trauman.

– Tämä on ongelma, sillä esimerkiksi masennusdiagnoosilla voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisen elämään myöhemmin. Se voi esimerkiksi estää tiettyjen vakuutusten saamista tai vaikuttaa adoptioprosessin etenemiseen.

– Lääkäreiden välillä on hirvittävän paljon eroa siinä, miten he suhtautuvat sairauslomien kirjoittamiseen. Olen kuullut joiltain jäseniltämme jopa, ettei lääkäri ole myöntänyt sairauslomaa ollenkaan ja töihin on näin ollen ollut pakko mennä.