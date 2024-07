Pietan 5-vuotias poika kuoli hirvikolarissa: "Aivan sekunneista kiinni"

Viimeisillään raskaana oleva Pieta oli sopinut, että mummo tuo lapsen kotiin, kun olisi sopiva hetki ja päivän leikit on saatu leikittyä.

– Tuli paha tunne, mutta ajattelin, että on pakko keskittyä hetki, jotta saan taaperon nukkumaan.

Lääkäri kertoi suru-uutisen

Pian pariskunta sai kuulla, että heidän poikansa on kuollut. Asia selvisi lääkärin puhelusta.

– Pihalle tuli myös ambulanssi, koska olin silloin viimeisilläni raskaana. He varautuivat siihen, jos vointini yhtäkkiä menisi huonoksi tai synnytys käynnistyisi järkytyksen takia.

Pieta halusi tietää kaiken onnettomuudesta

Heti alusta asti oli selvää, että Pieta halusi tietää millin tarkasti, mitä onnettomuudessa on tapahtunut. Jo perheen pihaan tulleet poliisit osasivat avata onnettomuuden kulkua. Myöhemmin perhe on saanut lisää tietoa muun muassa poliisin esitutkintamateriaalista.

– Kukaan ei olisi kerennyt havaita hirven vasaa siinä ajassa. Se on ollut aivan sekunneista kiinni, että kävi, miten kävi.

Ensimmäinen kuukausi sumussa

Onnettomuuden läpikäynti on ollut Pietan tapa käsitellä surua. Kaikki läheiset eivät ole suhtautuneet asiaan samalla tavalla.

– Minulle itselleni oli jotenkin trauman käsittelyn kannalta ihan äärettömän tärkeää, että olen saanut tietää lähes kaiken, mitä nyt on voinut tietoonsa saada.

"Kaipasin ihmisiä ympärilleni"

Pieta kokee, että tragedian keskellä tärkeää on ollut sekä läheisten että yhteiskunnan tarjoama tuki. Välillä ovella odotti herkkukori, toisena päivänä läheiset tarjosivat lastenhoitoapua.

– Alussa kaipasin ihmisiä ympärilleni. Oli tärkeää, että puhuimme myös ihan normaaleista asioista, ja toisaalta he olivat huolehtimassa, että me syömme. Se on aika luonnollinen reaktio tuollaisessa shokissa, että ruokahalu häviää.