Kun ihminen kuolee, Joelin puhelin soi – tällaista on vainajia kuljettavan työ: "On oppinut sellaisenkin asian, että pitää läheisiin enemmän yhteyttä"

Joel Kuosa on toinen perheyritys Hautauspalvelu Callan yrittäjistä. Hän on kuljettanut vainajia 17-vuotiaasta asti ja ollut yrityksessä töissä pidempään.

"Mihin tahansa ihminen menehtyykin, kuljetamme heitä"

– Työn fyysisyyttä ajatellen helpoimmat kuljetukset ovat useimmiten hoitolaitoksessa, missä vainaja on yleensä omassa sängyssään. Laitoksissa on tehty esimerkiksi kuljetuspaarien käyttäminen helpoksi, Kuosa sanoo.

"Moni kysyy, pitääkö heti alkaa hoitaa asioita, pitääkö heti maksaa jotakin"

Näin vainaja valmistetaan arkkuun

Näin hautaaminen etenee: "Ajan arkun sitten siunauksen jälkeen tuhkaukseen"

– Jos suoraan on arkkuhautaus tai omaiset haluavat siunauksen jälkeen kantaa arkun autoon, olen tuolloin paikalla. Ja siunauksen jälkeen olen siinä, kun omaiset kantavat arkun autoon. Yleensä näin tapahtuu, kun on tuhkaus. Ajan arkun sitten siunauksen jälkeen tuhkaukseen.

"Kuolemaan on tavallaan tottunut"

– Kuolemaan on tavallaan tottunut. Työn puolesta on koko ajan sen kanssa tekemisissä. Muutenkin työ on kasvattanut; on oppinut ihan sellaisenkin asian, että pitää läheisiin enemmän yhteyttä. Kun työssä usein kohtaa kuolemaa ja omaisten surua, osaa ajatella omaakin elämää eri kantilta, Kuosa sanoo.