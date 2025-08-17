Yli 150 kateissa ja lähes 350 kuollut Pakistanin tulvissa

Pakistanin rankkasateet ja tulvat 15.8.2025
Kuvaa Pakistanin tulva-alueelta
Julkaistu 17.08.2025 20:05

MTV UUTISET – STT – AFP

Luoteis- ja Pohjois-Pakistanissa on tähän mennessä kuollut lähes 350 ihmistä, kun torstaista asti aluetta kurittaneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia sekä maanvyörymiä. 

Lisäksi yli 150 ihmistä on kateissa, kertoivat paikalliset viranomaiset.

Suurin osa kuolemista on kirjattu vuoristoisessa Khyber Pakhtunkhwan provinssissa. Monet uhreista olivat kuolleet äkkitulvissa ja talojen romahtaessa.

Erityisesti Bunerin piirikunta on kärsinyt raskaasti. Kateissa on ainakin 150 ihmistä ja yli 200 ihmistä on kuollut. Lisäksi kymmenisen kylää on osittain hautautunut, pelastusviranomainen kertoo.

Pakistanin ilmatieteen laitos on ennustanut lisää monsuunisateita, joiden odotetaan voimistuvan tästä päivästä alkaen.

Lisää aiheesta:

Liki 350 ihmistä kuollut Pakistanissa rankkasateiden vuoksiAinakin neljä kuollut ja sata kadonnut mutavyöryssä IntiassaRankaasateet aiheuttaneet rajuja tulvia Afganistanissa – ainakin 26 ihmistä kuollut ja jopa 40 kateissaIntiassa äkkitulvassa kuollut tai kadonnut ainakin 30 ihmistäYli sata kuollut Intian ja Nepalin rankkasateissaIntian maanvyöryissä ja tulvissa kuollut ainakin 25 ihmistä
TulvatRankkasateetPakistanKuolemaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Tulvat