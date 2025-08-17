Yli 150 kateissa ja lähes 350 kuollut Pakistanin tulvissa

Luoteis- ja Pohjois-Pakistanissa on tähän mennessä kuollut lähes 350 ihmistä, kun torstaista asti aluetta kurittaneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia sekä maanvyörymiä.
Lisäksi yli 150 ihmistä on kateissa, kertoivat paikalliset viranomaiset.
Suurin osa kuolemista on kirjattu vuoristoisessa Khyber Pakhtunkhwan provinssissa. Monet uhreista olivat kuolleet äkkitulvissa ja talojen romahtaessa.
Erityisesti Bunerin piirikunta on kärsinyt raskaasti. Kateissa on ainakin 150 ihmistä ja yli 200 ihmistä on kuollut. Lisäksi kymmenisen kylää on osittain hautautunut, pelastusviranomainen kertoo.
Pakistanin ilmatieteen laitos on ennustanut lisää monsuunisateita, joiden odotetaan voimistuvan tästä päivästä alkaen.