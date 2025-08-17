“Katastrofaalinen” kesä – näin poikkeukselliset hellejaksot näkyvät hukkumiskuolemissa

Pelkästään heinäkuussa Suomessa hukkui 28 ihmistä. MTV Uutiset kokosi, kuinka paljon hukkumisia tapahtui muissa Euroopan maissa kesän aikana.

Suomessa hukkui pelkästään heinäkuussa 28 ihmistä, selviää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ennakkotilastoista.

Viime vuoden heinäkuussa hukkuneita oli selvästi vähemmän eli 16 ihmistä.

Korkeampaa määrää on Suomessa perusteltu muun muassa heinäkuun pari viikkoa yhtäjaksoisesti jatkuneella hellejaksolla.

Helteen on arveltu olevan taustalla hukkumisissa myös monissa muissa Euroopan maissa.

MTV Uutiset selvitti ja kokosi, kuinka paljon hukkumisia tapahtui muissa Euroopan maissa kesän aikana.

Hukkuneiden määrä tänä vuonna tai tämän kesän aikana on kerrottu tässä jutussa Ruotsista, Norjasta, Virosta, Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta.

Ruotsissa heinäkuu yksi pahimmista

Naapurimaassa Ruotsissa heinäkuussa hukkui 31 ihmistä, selviää Ruotsin hengenpelastusyhdistyksen (SLS) tilastoista.

Alkuvuodesta heinäkuun loppuun mennessä Ruotsissa hukkuneita oli yhteensä 71.

SVT:n mukaan heinäkuu oli yksi pahimmista kuukausista vuosiin hukkumisonnettomuuksien määrän suhteen.

Lehden mukaan hukkuneissa on tapahtunut merkittävä kasvu viime vuoden heinäkuusta, jolloin hukkuneita oli 19.

– Kesät kuumenevat ja hukkuminen alkaa lisääntyä, sanoo SLS:n pääsihteeri Mikael Olausson SVT:lle.

Norjassa hukkumisia heinäkuussa on tilastoitu Suomea ja Ruotsia vähemmän.

Norjan hengenpelastusyhdistyksen hukkumistilastojen mukaan Norjassa kuoli heinäkuussa 15 ihmistä hukkumistapaturmissa.

Lukumäärä on yhden vähemmän kuin viime vuonna saman jakson aikana.

Alkuvuodesta laskettuna heinäkuun loppuun mennessä Norjassa hukkuneita oli yhteensä 31.

Tanskasta vuoden 2025 hukkumistilastoja ei ole vielä saatavilla. Viime vuonna Tanskassa hukkui yhteensä 6 henkilöä, joista heinäkuussa ei yhtäkään.

Virossa puolestaan hukkumisia on tilastoitu vuoden alusta saakka. Virolaismedia kertoo, että heinäkuun 30. päivään mennessä Virossa oli tänä vuonna kuollut 14 ihmistä vesionnettomuuksissa, kun viime vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kuolleita oli 21.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Suomessa hukkui heinäkuussa 28 ihmistä. Ruotsissa saman kuun aikana hukkui 31 ihmistä ja Norjassa 15.Lehtikuva

Ranskalaisviranomaiset: helle syynä

Ranskalainen lehti Le Monde uutisoi, että hukkumisten määrä kesän 2025 alussa oli kaksinkertainen verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lehden mukaan kesäkuun ensimmäisen ja heinäkuun 23. päivän välillä Ranskassa hukkui kaikkiaan 193 ihmistä, mikä on liki puolet enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2024.

Kaikkiaan hukkumiseen liittyviä pelastustehtäviä ranskalaisviranomaisilla oli yli 700 saman jakson aikana. Luku on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Lehden mukaan maan terveysviranomaiset pitävät kesäkuun puolivälistä heinäkuun puolelle jatkunutta voimakasta hellettä syynä hukkumisille.

Forecan meteorologi Sara Salosen mukaan Eurooppaa on pitkin kesää koetellut poikkeuksellisen kuumat hellejaksot.

Lämpöaallot ajoittuivat kesäkuun puolivälistä heinäkuuhun. Erityisen lämmintä on ollut Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Kuumat helteet koettelivat erityisesti Espanjaa, Portugalia, Italiaa ja Ranskaa, joissa lämpötilat nousivat jopa yli 40 asteeseen.

Ranskalaisviranomaiset ovat huolissaan ja pelkäävät uhrimäärien nousevan entisestään, sillä helteet Ranskassa jatkuvat edelleen.

Salosen mukaan Keski- ja Etelä-Eurooppaa koettelevat tällä hetkellä kaikkein ankarimmat helteet, mutta sääennusteiden mukaan lämpötilat ovat kääntymässä laskuun.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ihmiset viilentymässä vedessä Pariisin Louvren edustalla suihkulähteessä. Lämpötila oli noussut pääkaupungissa yli 30 asteeseen.MTV3 / EPA

Tästä syystä helle vaikuttaa hukkumisiin

Salosen mukaan helteet vaikuttavat hukkumistapauksiin, koska lämpiminä päivinä ihmiset hakeutuvat useammin rannoille ja veden äärelle.

Samaa mieltä on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

– Hellejaksot näkyvät hukkumistilastoissa Suomessa, ja sama on näkyvissä myös muissa Euroopan maissa, Heinonen sanoo.

Heinonen toteaa, että hukkumisia on kuitenkin vaikea selittää yhdellä yksittäisellä tekijällä. Sen lisäksi hän lisää, että heinäkuu on yleisestikin kuukausi, jolloin hukkumisia tapahtuu eniten.

– Menneet viikot ovat kuitenkin olleet poikkeuksellisia, Heinonen lisää.

Vaikka hukkumisia on hankala selittää, on Suomessa kuitenkin viitteitä siitä, että lasten ja nuorten lisääntyneisiin hukkumistapauksiin ja vaaratilanteisiin saattaa osaltaan vaikuttaa uimataidon heikkeneminen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Helleputki ja sen myötä lämmenneet uimavedet houkuttelivat ihmisiä sankoin joukoin rannalle.MTV3 / EPA

Sateinen heinäkuu

Saksassa heinäkuussa hukkui 47 ihmistä, selviää Saksan hengenpelastusyhdistyksen (DLRG) tilastoista.

Vuonna 2024 heinäkuussa Saksassa hukkui heinäkuussa 64 ihmistä.

Uimakauden alkamisen jälkeen toukokuun alussa noin 150 ihmistä on hukkunut Saksan vesillä.

Yhdeksi syyksi hukkuneiden määrän notkahtamiselle hengenpelastusliiton puheenjohtaja Ute Vogt kertoo sen, että heinäkuu oli sateinen Saksassa.

"Katastrofaalinen" kesä

Suomalaisten suosikkikohdemaana tunnettu Espanja raportoi tänä kesänä synkistä luvuista.

Espanjan kuninkaallinen hengenpelastusliitto (RFESS) kertoo, että pelkästään heinäkuussa Espanjassa hukkui 92 ihmistä.

Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Espanjassa on hukkunut 303 ihmistä, mikä on korkein määrä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Järjestön mukaan kesä 2025 on ollut "katastrofaalinen", ja hukkumisten määrä on ollut korkein viimeisen vuosikymmenen aikana.

Myös alaikäisten hukkumiskuolemat ovat lisääntyneet tänä kesänä. Heinäkuussa kuoli yhdeksän lasta, ja sitä edelsi vielä pahempi kesäkuu, jolloin kuoli 11 lasta.

Lue lisää: