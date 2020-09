Ullan tytär nukkui pois vain tunteja syntymänsä jälkeen: ”Olen loppuelämäni hänen äitinsä”

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry –Valtakunnallinen vertaistukijärjestö, joka tarjoaa tukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Kaikki perheet voivat olla järjestöön yhteydessä. – Tietoa niin sureville kuin ammattilaisillekin löytyy KÄPY ry:n kotisivuilta www.kapy.fi – Suomessa kuolee n. 500 alaikäistä lasta vuosittain. – Yleisimmät pienten lasten (1–9 v.) kuolinsyyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet, kasvaimet ja muut taudit. – Kuolleiden lasten muistopäivää vietetään 23.9. Päivää on vietetty vuodesta 2010 ja se on virallisesti Suomen teemapäiväkalenterissa. Lähde: KÄPY ry