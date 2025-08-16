Gazan viranomaiset: Kymmeniä kuollut tänään Israelin iskuissa

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin iskuissa on kuollut ainakin 39 ihmistä tämän päivän aikana.

Kuolleista ainakin 13 sai surmansa, kun Israelin joukot ampuivat heitä ruoka-avun jakelupisteiden lähellä.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut yli 61  000 palestiinalaista Gazassa lähes kaksi vuotta kestäneessä hyökkäyksessään. YK pitää lukuja luotettavina.

Aiemmin tällä viikolla Israelin armeija hyväksyi uuden hyökkäyssuunnitelman Gazan kaistalla sen jälkeen, kun Israelin turvallisuusneuvosto oli päättänyt Gazan kaupungin valtauksesta.

