Vuonna 2016 Mervi jätti ihan tavallisen työnsä – sorvaa nyt uurnia: "Kyllä siinä on itselläkin itku herkässä"

Nyt Martiskinin ääni puhelimessa on rauhallinen, pohtivainen. Vuonna 2016 hän loikkasi, kuten sanotaan; pois hallintomaailmasta ja hautausuurnien maailmaan.

"Ajattelin, etten halua istua toimistossa sermien välissä kahdeksasta neljään"

20 vuotta unelmia ja toimistohommia. No, oikeastaan niitä unelmia oli vähemmän.

– Ei tämä nyt ole sitä, mitä oikeasti haluan tehdä. Mikä se minun juttuni on, Martiskin pohti.

Ääni puhelimessa on rauhallinen, mietteliäs. Hankalinakaan aikoina Martiskin ei hötkyillyt; hän pohti pitkään, mitä oikeastaan haluaa, jos ihan tavallinen työ ei tyydytä.

Uusi ura löytyi: "Älä mieti sitä, mitä tykkäät tehdä töissä"

Ulla joutui järjestämään hautajaiset kohdussa potkivalle lapselleen – "Tyttäremme kysyi, tuleeko pikkusisko takaisin, kun on parantunut taivaassa"

Sorvauskurssi muutti elämän suunnan: "Seuraavalla viikolla ostin itselleni oman"

Lähes kaikki kokevat elämässään jotakin kauheaa – miksi kaikki eivät traumatisoidu? Psykologi kertoo, miten pahimmastakin selviää: "Toipuminen on se todennäköisin vaihtoehto"

"Joka kerta, kun lähden uurnaa tekemään, alkaa kehkeytyä tarina"

– Koivulankkuajatus syntyi, kun kävin krematoriolla keskustelemassa uurnan rakenteesta. He suosivat useasta eri puusta koottua aihiota. Puu elää niin kauan kuin se on olemassa, vaikka se olisi kaadettu. Jos uurna tehdään yhdestä puusta, vaikkapa puun rungosta, on riski, että se halkeaa. Siksi Suomessa suositaan useasta puusta koottuja aihioita.