Ulla joutui järjestämään hautajaiset kohdussa potkivalle lapselleen – "Tyttäremme kysyi, tuleeko pikkusisko takaisin, kun on parantunut taivaassa"

"Jos siellä jotakin on, niin raskaus keskeytetään"

"En antanut puolisoni koskea vatsaani"

Huonoja uutisia rakenneultrasta

– Lääkäri kertoi, että vauva voi selvitä vatsassa syntymään saakka, kuolla vatsaan hetkenä minä hyvänsä, tai sitten me voimme keskeyttää raskauden. Viimeinen vaihtoehto oli, että jos vauva selviää elävänä syntymään saakka, niin elinennuste on maksimissaan kuukausi syntymän jälkeen, ja se aika kuluisi hengityskoneessa.

Vauvan liikkeet tuntuivat loppumetreille asti

"Hän näytti ulospäin ihan terveeltä lapselta"

Ulla ja hänen miehensä pitivät lastaan sylissä ja ottivat valokuvia. Kätilö painoi käden- ja jalanjäljet musteella paperille. He saivat viettää yhdessä viisi tuntia, ja koko sen ajan he kuulivat puolen tunnin välein läheisen Turun tuomiokirkon kellon lyönnit.

– Minulla on edelleen tallessa kuva, jonka otin, kun pysähdyimme matkalla synnyttämään. Taivas oli silloin ihan sininen ja kuu kokonainen ja valkoinen. Se on mielestäni jotenkin lohdullinen kuva. Myöhemmin olemme puhuneet, että sisko meni kuuhun, ja aina kun kuu näkyy, hän katselee sieltä meitä.

Ainu-pupu mukaan hautaan

"On ollut hetkiä, kun olen katunut päätöstä"

Uusi raskaus ahdisti

"Teki mieli mennä haudan viereen nukkumaan"

– Aika pyöristää ikävää. Se on läsnä, mutta ei enää vyöry päälle. On hetkiä, kun kaipaan tosi paljon, ja on hetkiä, kun unohdan, että meillä on menetetty lapsi.