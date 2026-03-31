Puujätteen kierrätysmahdollisuudet ovat parantuneet.

Aiemmin puujäte päätyi poltettavaksi, mutta nyt Suomen ainoa lastulevytehdas on ryhtynyt käyttämään vanhoja kuormalavoja lastulevyjen raaka-aineena. Toistaiseksi lastulevyjen raaka-aineesta muutama prosentti on kierrätysmateriaalia, mutta kierrätysmateriaalin osuutta voidaan vielä lisätä.

Puujätettä, esimerkiksi käytöstä poistettuja kuormalavoja, syntyy Suomessa valtavia määriä, pelkästään rakentamisessa lähes 250 000 tonnia vuodessa.

Aiemmin lähes kaikki päätyi poltettavaksi, kun kierrätysmahdollisuuksia ei ollut.

– Puujäte on suurin yksittäinen jätejae, joka meillä syntyy sekä Onnisen että K-Raudan varastoilla ja sen takia lähdettiin aktiivisesti etsimään ratkaisua sille, että mitä muuta voitaisiin tehdä puujätteelle kuin pistää polttoon ja energiakäyttöön, kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Käytöstä poistetut kuormalavat kelpaavat lastulevyjen raaka-aineeksi.MTV

Kierrätyspuun käyttöä voidaan vielä lisätä

Ratkaisu löytyi Suomen ainoalta lastulevytehtaalta Kärkölästä. Kokeilujen jälkeen puujäte osoittautui käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi lastulevyjen valmistukseen. Puujäte pilkotaan ja sen seasta poistetaan muut materiaalit, esimerkiksi naulat ja muovi. Tällä hetkellä muutama prosentti lastulevyjen materiaalista on kierrätettyä, mutta määrä voisi olla isompikin.

– Meidän valmistusprosessi ei mahdollista ihan 100-prosenttista käyttämistä, mutta voidaan käyttää ainakin useampia kymmeniä prosentteja tarvittaessa, laskee Koskisen Oyj:n levyteollisuuden liiketoiminnan kehityspäällikkö Kimmo Ahonen.