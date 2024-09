Kuningas Kaarle Kustaan valtakautta varjostavat synkät huhut: "Ollut vähän vipattava jalka ja epäilyttävä kaveriporukka"

Vaikka Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa nauttii vähäisempää suosiota kuin esimerkiksi hänen tyttärensä prinsessa Victoria, ei monarkki halua Kruunun takaa -ohjelman asiantuntijan arvion mukaan luopua kruunusta.

Tanskan kuningatar Margareeta yllätti monet alkuvuodesta, kun hän ilmoitti luopuvansa vallasta ja vanhimman poikansa Frederikin nousevan kuninkaaksi. Ilmoitus yllätti myös Ruotsin kuninkaan henkilökohtaisesti, toteaa kuninkaallisuusasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen. Kuningas ja kuningatar ovat keskenään serkuksia ja hyvissä väleissä.

Pian sen jälkeen alkoi keskustelu, onko Euroopassa muitakin monarkkeja, joiden olisi aika luopua vallan kahvasta. Niin kävi myös naapurimaassamme Ruotsissa: Olisiko kuningas Kaarle Kustaan, 78, aika hiljalleen siirtyä eläkkeelle?

Kuningas itse on suhtautunut vallasta luopumiseen hyvin penseästi, Jaatinen sanoo.

– Kun asia otettiin Ruotsin hovissa esille, niin Kaarle Kustaa suhtautui tähän aika suurena loukkauksena, että onko hän muka tehnyt työnsä huonosti.

– Tässähän ei ole kyse siitä, että kukaan tekisi töitään huonosti, vaan että hän on 78-vuotias.

Jaatinen pohtiikin sitä, että missä menee raja sille, milloin on enää mielekästä tehdä töitä sekä sitä, että onko mielekästä luovuttaa nuoremmalle polvelle tehtäviä ilman, että luovuttaa virallista asemaa.

"Mitäköhän se taas menee sanomaan?"

Kaarle Kustaa on ollut onnekas sen suhteen, ettei hän ole kummemmin sairastellut, mitä vanhemmaksi on tullut. Suosion puolesta hän kuitenkin jakaa vahvasti mielipiteitä ja Jaatisen mukaan kuninkaallisessa perheessä on aina ollut Kaarle Kustaata suositumpia jäseniä. Sille kuninkaallisuusasiantuntija näkee syyn.

– Hän möläyttelee, on mielipiteiltään vanhoillinen ja sovinistinen. Ruotsalaiset vähän suhtautuvat häneen niin, että mitäköhän se nyt taas menee sanomaan.

Mitä kauempaan Kaarle Kustaa on vallassa, sitä kauemmaksi hänen mielipiteensä ajautuvat kansan mielipiteistä, Jaatinen arvioi.

Eivätkä kuninkaan suosiota ole ainakaan lisänneet huhut avioliiton ulkopuolisista suhteista.

– Hänellä on tunnetusti ollut vähän vipattava jalka ja epäilyttävä kaveriporukka ympärillään. Nuoria naisia hyörinyt ympärillä vuosikausia.

Kaarle Kustaata ei kuitenkaan ole saatu kiinni mistään konkreettisesta tai vaikkapa pitkästä suhteesta, Jaatinen lisää.

– Onneksi hänellä on ollut hyvin kärsivällinen ja edustuskelpoinen vaimo (kuningatar Silvia) takanaan koko ajan, joka on vähän hammasta purren kestänyt miehensä möläytykset ja juoksentelut, Jaatinen sanoo.

Ei unelmoinut kuninkuudesta

Toisaalta pitkään on ollut selvillä, ettei Kaarle Kustaa ollut unelmoinut kuninkuudesta. Hänestä tuli kuningas syyskuussa 1973 vasta 27-vuotiaana.

Jaatinen yrittää saada Kaarle Kustaan ajattelusta kiinni: Kaarle Kustaa voi kokea, että hänet on pakotettu olemaan kuningas ja siten siis joutunut luopumaan unelmistaan. Sen vuoksi vihjailut vallasta luopumisesta voivat loukata, Jaatinen pohtii.

– Sitä suuremmalla syyllä, nyt ehtisi vielä tekemään niitä kivojakin juttuja, jos on sitten todella ollut niin hirvittävän suuri uhraus tämä kuninkaana oleminen, Haili komppaa.

Puolestaan kruununperijä, prinsessa Victoria on äärimmäisen suosittu Ruotsissa. Jaatinen näkee, että on mahdollista, ettei Kaarle Kustaa halua luopua vallasta sen vuoksi, että prinsessa Victorian vanhin lapsi prinsessa Estelle on vasta 12-vuotias.

– Hänhän (Kaarle Kusta) on itse elänyt läpi sen, että on mennyt naimisiin ja saanut kaikki lapsensa, kun hän on ollut kuninkaana. Sekä he, että heidän lapsensa ovat tuoneet julki, ettei se ollut kovinkaan kivaa, Jaatinen sanoo.

Tanskassakin Margareta luopui kruunustaan vasta sitten, kun hänen poikansa Frederikin vanhin lapsi prinssi Christian oli täysi-ikäistynyt.

– Siinä mielessä se on tavallaan kaikista hyväksyttävin peruste sille, miksi hän tätä työtä vielä jatkaa.

