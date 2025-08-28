Pian maksetaan vuoden suurin veronpalautuspotti – näin paljon tileille kilahtaa

Keskiviikkona maksetaan vuoden suurin veronpalautuspotti, kertoo Verohallinto.
Veronpalautuksia maksetaan noin 1,5 miljoonalle asiakkaalle yhteensä reilut 1,4 miljardia euroa.
Heinä–syyskuussa suomalaiset saavat veronpalautusta keskimäärin 734 euroa. Keskimääräinen veronpalautuksen määrä on noussut hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Suurimmat keskimääräiset palautukset saadaan Ahvenanmaalla, jossa ne ovat 802 euroa. Pienimmät veronpalautukset jäävät 659 euroon Pohjois-Karjalassa.
Syyskuussa erääntyy maksettavaksi myös eniten jäännösveroja eli mätkyjä. Maanantaina erääntyy noin 416 000 asiakkaalla maksettavaksi noin 336 miljoonaa euroa.
Heinä–syyskuussa keskimääräinen jäännösvero maksajaa kohti on 1 230 euroa. Tämä on noin sata euroa enemmän kuin viime vuonna.
Suurimpia jäännösveroja maksetaan Ahvenanmaalla, jossa ne ovat keskimäärin 1 918 euroa, ja pienimpiä Päijät-Hämeessä, keskimäärin 903 euroa.