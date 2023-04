Petteri Sihvonen lataa: HIFK ei täytä suurseuran kriteereitä – "Noilla resursseilla aivan totaalista puuhastelua"

– Heikko alku, sitten he saivat juonenpäästä kiinni, mutta edelleen muutaman pelin ryppäissä ja pelien sisällä tekemisen taso ailahteli aivan liian pahasti. Ville Peltosen HIFK ei löytänyt koskaan identiteettiä, johon se olisi voinut tukeutua. Ei tarvitse verrata kuin Tapparaan, joka on nojannut jo kymmenkunta vuotta samoihin perustekijöihin ja kulmakiviin. Tuo toisteisuus näkyi Tapparassa, kun taas HIFK:lla sitä ei ollut alkuunkaan, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

Nyt pitäisi olla iskun paikka

– Noilla resursseilla, mitkä heillä on, tuollainen menestys osoittaa sen, että heidän tekemisensä on ollut aivan totaalista puuhastelua. Ei kosmeettinen pronssi tai neljäs sija voi tyydyttää millään tapaa. HIFK:n toiminta ei ole sen tasoista, että se toisi suomalaiseen jääkiekkoon taattua lisäarvoa. Varsinkin jos pohtii sitä, miten he pystyvät viemään pelaajia eteenpäin. Tuosta tulee valtava aukko suomalaiseen jääkiekkoiluun – varsinkin kun he ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ainoa pääsarjajoukkue. Tuon takia näitä asioita ei voi vain ohittaa ja tuon takia kritiikki on tätä luokkaa, Sihvonen jatkaa.