MTV seuraa: Leijonilla kasvojenpesun paikka – Suomi haastaa Kanadan

Seuranta

– Huikea peli tulossa. Pieniä asioita pitää korjata. Erilainen vastustaja ja erilainen peli tulossa. Kyllä me ollaan valmiita tänään, Määttä kertoi tuoreita tunnelmia.

Klo 16.53 Leijonat saa tänään vastaansa nipun NHL-miehiä. Kanadan paras pistemies tässä turnauksessa on ollut 18-vuotias supertähti Connor Bedard tehopistein 5+1. Suomen paras pistemies Oliver Kapanen on laittanut maalien suhteen napsun paremmaksi, sillä suomalaisen pistesaldo on neljästä ottelusta 6+0.