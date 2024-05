Georgian presidentti käytti veto-oikeuttaan kiisteltyä lakiesitystä vastaan: "Olemukseltaan venäläinen"

"Venäläislakia" vastaan protestoitu

Venäjällä on voimassa vastaava laki, minkä vuoksi Georgian lakiesityksen vastustajat olivat ristineet hallituksen esityksen "venäläislaiksi". Lakiesitystä vastaan on osoitettu kiivaasti mieltä huhtikuusta lähtien. Esityksen vastustajien mukaan laki on tarkoitettu opposition hiljentämiseen ja sen tarkoituksena on viedä Georgia takaisin Venäjän vaikutuspiiriin.