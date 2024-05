Nyt tarkkana tulen kanssa: Ympäri Suomea valtava määrä maastopaloja

Pelastuslaitoksella on ollut päivän mittaan parikymmentä maastopalojen sammutustehtävää, joista osa on ollut suuria. Pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroituksen aikana ei avotulta saa sytyttää.

Etelä-Pohjanmaa

Kauhavalla Mustasaarentiellä sammutettiin viime yönä keskisuurta tulipaloa.

Ilmajoella on sammutettu suurta maastopaloa, kun turvetuotantoalueella syttynyt palo levisi metsään. Paikalla on ollut sammutustehtävissä kahdeksantoista pelastuslaitoksen yksikköä.

Iltapäivällä on sammutettu keskisuurta maastopaloa Kauhavalla.

Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa on sammutettu neljän jälkeen iltapäivällä keskisuurta maastopaloa.

Pohjois-Pohjanmaa

Oulussa on sammutettu päivällä lehtien poltosta maastoon levinnyttä keskisuurta maastopaloa. Palo on saatu sammutettua.

Iltapäivällä kahden jälkeen Oulussa traktorista tullut kipinä sytytti maaston palamaan. Paikalla olleet ihmiset estivät palon leviämisen. Pelastuslaitos sammutti palon ja kasteli maastoa.

Tyrnävällä on niin ikään sammutettu keskisuurta maastopaloa. Nurmikkoa oli päässyt palamaan kolme aaria, mutta asukkaat olivat saaneet palon sammutettua. Pelastuslaitos varmisti vielä sammumisen.

Kärsämäellä on puolestaan tullut hälytys palosta turvetuotantoalueella. Alueelle on hälytetty viisi pelastuslaitoksen yksikköä.

Pudasjärvellä on sammutettu alkuillasta keskisuurta maastopaloa kuuden yksikön voimin.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa kiskopyöräkaivinkone oli aamupäivällä raivaamassa radan vartta, kun sen raivausleikkurista lensi kipinä maastoon. Koneen kuljettaja sai rajattua paloa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palo alueen ja sen ympäristön kastelu. Maastoa ehti palaa noin viisi aaria.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotti päivällä, että Kontiolahdella paloi maastoa noin puoli hehtaaria. Sivulliset olivat tehneet savuhavainnon, jonka syytä pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät tarkastamaan. Pelastuslaitos sammutti palon, eikä palo päässyt leviämään läheisiin mökkirakennuksiin. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Lappi

Tervolassa sammutettiin aamupäivällä kulotuksesta syttynyttä ja karannutta maastopaloa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo saatiin sammumaan naapureiden toimesta juuri ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Maastoa paloi puoli hehtaaria.

Pelastuslaitos kasteli palaneen alueen ja määräsi paikalle jälkivartioinnin. Suurimassa osassa Lappia on voimassa maastopalovaroitus. Pelastuslaitos kertoo ilmoittavansa kaikki pelastuslakirikkomukset Lapin poliisilaitokselle tutkittavaksi.

Pirkanmaa

Parkanossa sammutettiin puolen päivän aikaan keskisuurta maastopaloa turvetuotantoalueella. Paloa sammutettiin kahden sammutusyksikön ja kolmen säiliöyksikön voimin. Sammutustöissä oli mukana myös mönkijöitä ja toiminnanharjoittajan omaa työkonekalustoa. Palo on saatu sammumaan ja pelastustoiminta kohteessa on päätetty.

Kangasalla Loukkaantien ja Lemetyn puistoalueella on sammutettu maastoa. Kohteessa paloi noin sata neliömetriä aluskasvillisuutta. Pelastuslaitos kertoo, että ohikulkijan riittävän ajoissa tehty havainto esti palon leviämisen läheiseen havupuustoon. Pelastuslaitos sammutti palon ja vahingot jäivät nyt vähäisiksi.

Satakunta

Satakunnassa on sammutettu keskisuuriksi luokiteltuja maastopaloja Pomarkussa ja Siikaisissa

Siikaisissa on iltapäivällä sammutettu laajaa maastopaloa. Paikalla on ollut peräti 24 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastualaitos tiedottaa, että paloalue oli kooltaan noin kahdeksan hehtaaria. Paikalla on parhaillaan käynnissä jälkisammutus- ja raivaustyöt. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt tulevat kestämään useita tunteja.

Keski-Suomi

Keuruun Pikkukämpäntien läheisyydessä on sammutettu suureksi luokiteltua maastopaloa, joka oli levinnyt metsänhoidollisesta kulotuksesta. Palo on saatu rajattua. Paloalueen laajuus on noin kolme hehtaaria. Paikalla on ollut useita pelastuslaitoksen yksiköitä Keski-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta, sekä Pirkanmaalta.

Karstulassa on myös sammutettu iltapäivällä keskisuurta maastopaloa. Paloalue on tällä hetkellä levinnyt noin yhden hehtaarin alueelle. Paloalue on tällä hetkellä saatu rajattua ja pelastustoiminta on käynnissä. Kohteeseen on hälytetty yhteensä kolmetoista pelastuslaitoksen yksikköä Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueelta. Pelastuslaitoksen mukaan palo luultavasti syttyi auton rengasrikon aiheuttamasta kipinästä.

Saarijärvellä on sammutettu alkuillasta keskisuurta maastopaloa viiden yksikön voimin.

Varsinais-Suomi

Salossa Pajavaarinkadulla on palanut heinikkoa ja metsänpohjaa noin 2,5 aarin verran. Sivulliset havaitsivat maastopalon noin kello 16 jälkeen ja ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen. Paikalla ihmiset suorittivat pelastuslaitoksen mukaan mallikkaasti alkusammutustoimia ja rajoittivat näin ollen palon leviämistä. Pelastuslaitoksen henkilöstö suoritti sammutustoimet loppuun. Sammutustoimet tapahtumapaikalla on saatu loppuun. Palo on mahdollisesti saanut alkunsa heinikkoon heitetystä tupakantumpista.