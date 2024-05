Tutkija hämmästyi: USA:n Ukraina-tuen mahdollisesta loppumisesta ei juuri puhuta

Käihkön mukaan Venäjä pyrkii aiheuttamaan Ukrainalle mahdollisimman paljon ongelmia ja pakottamaan Ukrainan reagoimaan hyökkäyksiin. Venäjän hyökkäys pahentaa Ukrainan miehistöpulaa entisestään, sillä Ukraina on joutunut siirtämään joukkoja Harkovan alueelle.

Venäjän oman ilmoituksen mukaan se on onnistunut valtaamaan viikon aikana 12 asutuskeskusta. Harkovan alueen kuvernööri Oleh Synjehubov kertoi tänään, että alueelta on evakuoitu lähes 10 000 ihmistä.

Uutistoimisto AFP on laskenut ajatushautomo ISW:n tietojen perusteella, että Venäjä on vallannut viikon aikana Ukrainan alueita noin 280 neliökilometriä. Kyseessä on laajin Venäjän viikon aikana valtaama maa-alue puoleentoista vuoteen.