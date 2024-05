Israelin "sotakabinetissa todellisia jakolinjoja" – nyt väännetään Gazan kohtalosta

Gazan kaistan sodanjälkeinen poliittinen tulevaisuus on entistä suurempi riidanaihe Israelin hallituksen sisällä, kertoo uutistoimisto AFP. Israelin sotakabinetin sisäiset välit äityivät riitaisiksi sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamasin taistelijat kokosivat jälleen rivinsä Pohjois-Gazassa, jossa Israel oli jo väittänyt voittaneensa Hamasin.

Hallituskumppanit ovat vaatineet pääministeri Benjamin Netanjahulta selkeää sitoutumista siihen, ettei Israel hallitse suoraan Gazaa sodan jälkeen. Netanjahu on aiemmin tyrmännyt sen vaihtoehdon, että palestiinalaiset johtaisivat Gazaa tulevaisuudessa, mutta ei ole toisaalta tarjonnut tälle selkeää vaihtoehtoa.

– Jos Gazassa on jäljellä vain Hamas, niin tietysti he putkahtavat taas esiin siellä sun täällä, ja Israelin armeijan on silloin pakko jahdata heitä ympäriinsä. Joko (Gazaan) perustetaan Israelin sotilashallinto tai arabijohtoinen hallinto, arvioi uutistoimisto AFP:lle Tel Avivin yliopiston luennoitsija Emmanuel Navon.