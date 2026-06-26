Ecuador kampesi Saksan pakkovoiton paikassa kenttään maalein 2–1 ja nappasi puolittaisen otteen MM-jalkapallon pudotuspelipaikasta lohkokolmosten vertailussa. Ottelun toisella minuutilla nähty Saksan avausmaali syntyi kyseenalaisen tilanteen jälkeen.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Saksa meni jo toisella minuutilla johtoon Leroy Sanen osumalla. Maalia edelsi kuitenkin raju toiminta. Hän pelasi palloa todella korkealla jalalla ja kumautti ecuadorilaispelaajaa päähän.