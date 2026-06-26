Suomessa myydystä naudanlihakebabista paljastui sianlihaa.
Ruokavirasto tiedottaa pakastetun kebablastun takaisinvedosta.
Korv-Görans Kebab Oy ilmoittaa vetävänsä pois myynnistä pakasteena myynnissä ollutta kebablastua, sillä siitä on löytynyt sianihaa.
– Korv-Görans Kebabille toimitetussa naudanlihan raaka-aineerässä on todettu pieniä määriä sianlihaa. Raaka-ainetta on käytetty Döner Kebab -tuotteen valmistuksessa, yritys kertoo verkkosivuillaan.
Naudanlihakebabista paljastui sinne kuulumatonta sianlihaa.Korv Görans
Sianlihasta ei ole merkintää kebabin pakkausmerkinnöissä. Yrityksen mukaan asiaan ei liity terveysvaaraa.
Takaisinveto koskee tuotetta Görans Döner Kebab, pakastettu, 1 kg, parasta ennen 5.8.2027 ja 18.7.2027, EAN: 6416345084065. Tuotetta on myyty erityisesti ravintolakäyttöön.
Virheellisen tuotteen ostaneita kuluttajia pyydetään olemaan yhteydessä Korv-Görans Kebab Oy:n kuluttajapalveluun. Lisätietoja