Ecuadorin päävalmentaja hyppäsi katsomon kaiteelle | MTV Uutiset
Jalkapallon MM 2026
Valmentaja villiintyi jättimaalista – Tuomas Virkkunen: "Sinne lähti Ecuadorin Sami Kuronen etsimään rakasta"
0:39Näin Ecuadorin päävalmentaja innostui voittomaalista – Tuomas Virkkunen sanoitti värikkäästi. Julkaistu 22 minuuttia sitten
Ecuadorin päävalmentaja villiintyi – Tuomas Virkkunen syttyi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ecuador otti jättivoiton jalkapallon MM-kisoissa, kun se nousi E-lohkon päätöspelissä tappioasemasta lyömään Saksan 2–1.
Gonzalo Platan iskettyä Ecuadorin johtoon vieneen 2–1-maalin kulmapotkutilanteesta joukkue juhli tunteikkaasti.
Niin teki myös Ecuadorin päävalmentaja Sebastián Beccacece. Luotsi hyppäsi pitkä vaalea tukka hulmuten pian osuman synnyttyä katsomon kaiteelle.
– Sinne lähti Ecuadorin Sami Kuronen etsimään rakasta, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen sanoitti.
Voit katsoa tämän ylälaidan videolta.
1:51Tästä näet, miten Gonzalo Plata laukaisi Ecuadorin voittomaalin kulmapotkutilanteesta yläpesään.
Beccacece suuntasi katsomon kaiteelle läheistensä pariin myös, kun loppuvihellys tuli.
Toisen kerran MM-pudotuspeleihin
Ecuador tarvitsi ottelusta voiton pystyäkseen etenemään jatkoon. Se sijoittui lohkossa kolmanneksi ja varmisti pudotuspelipaikan lohkokolmosten vertailussa.
Ecuador oli aiemmin yltänyt MM-kisoissa pudotuspeleihin vain kerran, vuonna 2006.
Saksa voitti lohkon ja Norsunluurannikko sijoittui toiseksi. Curacao jäi jumboksi, ja MM-kisoissa debytoineen lilliputin pelit jäivät näin odotetusti alkulohkoon.
Tuomas Hämäläinen
MTV Uutiset