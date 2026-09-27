Kaksi ihmistä sai surmansa ulosajoissa eri puolilla maata.
Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa sattuneissa ulosajoissa on kuollut varhain sunnuntaina kaksi ihmistä.
Sisä-Suomen poliisi tiedotti ensin, että yksi henkilö kuoli henkilöauton ulosajossa sunnuntaiaamuna Pälkäneellä Pirkanmaalla.
Onnettomuus tapahtui Salmentaantiellä, eikä siinä ollut osallisena muita ajoneuvoja. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta hieman kello seitsemän jälkeen.
Poliisi tutkii onnettomuutta tällä hetkellä nimikkeillä törkeä rattijuopumus, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä kuolemantuottamus. Epäilty on keski-ikäinen mies, poliisi kertoi STT:lle.
Toinen ulosajo Kangasniemellä
Itä-Suomen poliisilaitos tiedotti sunnuntaina yhden henkilön kuolleen ulosajossa Kangasniemellä Etelä-Savossa.
Kangasniemellä Jyväskyläntiellä Kaijanlammen kohdalla löytyi sunnuntaina kello 04.41 henkilöauto, joka oli ajautunut päin Kaijankalliota. Henkilöautoa kuljettanut mies oli menehtynyt törmäyksen seurauksena.
Poliisin suorittamassa tutkinnassa on selvinnyt, että henkilöauto oli tullut Jyväskyläntietä Kangasniemeltä kohti Jyväskylää ja ajautunut tien oikealle puolelle osuen tien vieressä olleeseen kallioon.
Auto oli vaurioitunut kauttaaltaan, ja autossa yksin ollut kuljettaja oli menehtynyt törmäyksen seurauksena.