Kiinan pandadiplomatia suuntautuu nyt Yhdysvaltoihin.

Kiina on lähettänyt kaksi jättipandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtionmedia. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana.

Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta.

Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämänviikkoisen Yhdysvaltain-vierailun aikana.

Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsutta pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.

Myös Suomi sai aiemmin Kiinalta lahjoituksena kaksi isopandaa. Lumi ja Pyry asuivat Ähtärin eläinpuistossa vuosina 2018–2024. Ne toimitettiin takaisin Kiinaan ennen pandojen 15-vuotisen vuokrasopimuksen päättymistä eläinpuiston talousvaikeuksien takia.