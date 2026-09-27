"Ootsä kova syömään pastaa", haastoi uutisankkuri Jonna Hellgren Huomenta Suomen juontajalta Teresa Meriläinen-Aholta sunnuntain lähetyksessä.
Eipä kaksikko tiennyt, kuinka keskustelu lähtisi pian täysin raiteiltaan.
Hellgren ja Meriläinen-Aho keskustelivat lähetyksessä MTV Uutisten verkkoartikkeleista, ja aiheena oli juttu, joka kertoi, mistä hyvän pastan tunnistaa.
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Sitten Meriläinen-Aho esitti viinihyllyvertauksen.
– Onko tässäkin kyykkypastaa ja.. halvin siellä alhaalla, Meriläinen-Aho kysyi kyykkien ja aiheutti naurunremakan.
Vaikka artikkeli ei pastahyllyllä kyykkimiseen liittynytkään, tunnelma meni sekunneissa hysteeriseksi. Hellgren yritti kertoa, mistä artikkelissa on kyse, mutta kun se pokka pettää, se pettää.
Edes aiheen vaihtaminen kalastusjuttuun ei auttanut ja Hellgren joutui pyytämään Pekka Poudan kertomaan säästä, jotta tilanne rauhoittuisi.