Kolmisenkymmentä ihmistä sai surmansa ampumisissa Etelä-Afrikassa yhden viikonlopun aikana.
Etelä-Afrikassa on kuollut tänä viikonloppuna kolmisenkymmentä ihmistä kahdessa eri ampumisessa, kertovat paikalliset viranomaiset.
Johannesburgin länsipuolella Wedelan alueella ainakin 17 ihmistä kuoli ja 15 haavoittui ampumisessa baarissa lauantai-iltana.
Poliisin mukaan ampujat olivat varustautuneet rynnäkkökiväärein, avanneet tulen ulkona juomia nauttineita asiakkaita kohti ja siirtyneet sitten sisätiloihin jatkamaan ammuskelua.
Epäiltyjä ei ole saatu kiinni eikä pidätyksiä tehty.
Kapkaupungissa puolestaan ainakin kymmenen ihmistä kuoli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneessa ampumisessa vapaa-ajanviettopaikassa. Lisäksi kymmenkunta ihmistä haavoittui.
Kuva Durbanista tiistailta. Ampumatapaus vei sielläkin yli kymmenen ihmisen hengen.
Isku juhliin tiistaina
Aiemmin tällä viikolla Etelä-Afrikassa ainakin 11 ihmistä kuoli ja kolme haavoittui ampumisessa Durbanin eteläpuolella sijaitsevassa lähiössä.
Ampujat iskivät paikallisessa kodissa vietettyihin juhliin tiistaina. Poliisin mukaan tapauksen motiivi saattaa liittyä kilpailevien jengien erimielisyyksiin.
Etelä-Afrikan väkivaltarikostilastot lukeutuvat maailman synkimpiin. Maassa tapahtuu keskimäärin 60 henkirikosta päivässä.
Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Etelä-Afriassa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ulkona liikkuessa on syytä jatkuvaan valppauteen ja käyntejä lähiöissä (township) tulee välttää.