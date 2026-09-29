Sateet väistyvät tiistain aikana, ja tilalle saadaan loppuviikoksi aurinkoista poutasäätä.

Tiistain aamupäivä on sään osalta epävakainen, ja etenkin Keski- ja Pohjois-Suomen yli pyyhkäisee useampikin sadealue.

Iltapäivä on jo monin paikoin aurinkoinen, kun sää selkenee lännestä käsin koko maassa. Lämpötilat pysyvät edelleen mukavan korkealla.

– Varsin korkeita lämpötiloja vuodenaikaan nähden. Yli 15 asteen mennään tänään lounaan ja lännen lämpöisimmillä seuduilla ja eivät pohjoisenkaan lukemat ole syyskuun loppupuolelle mitenkään huonoja, sanoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

Tiistain edetessä viimeisetkin sateet väistyvät itään. Siitä käynnistyy korkeapaineinen poutajakso, joka todennäköisesti jatkuu ainakin viikonloppuun saakka.

– Se tietää aika viileitä öitä, mutta päivälämpötilat yltävät varsin korkeisiin lukemiin. Keskiviikkona aurinkoisuudesta riippuen jopa 18 astetta lounaassa, Rintaniemi kertoo.

Perjantaina jopa 20 astetta

Aamuisin esiintyy lähipäivinä sumua ja sumupilveä, mutta iltapäivisin suuressa osassa maata on aurinkoista. Torstaista on tulossa odotettua pilvisempi ja viikon lämpimin päivä näyttääkin osuvan vasta perjantaille.

– Siinä on aamulla sitkeän näköinen sumutilanne, mutta rannikkoalueella näyttää erittäin aurinkoiselta ja siellä on myös hyvin lämmintä ilmamassaa. Silloin voi olla jopa 20 astetta lounaassa ja ollaan siis lokakuun toisessa päivässä.

Myös maan etelä- ja länsiosassa käydään perjantain aikana ainakin paikoitellen 17–18 lämpöasteessa.

Korkeapaine väistyy perjantain jälkeen, ja lännestä saapuu lauantain aikana joitakin sadealueita. Sunnuntaina vesisateet yleistyvät, ja ensi viikko näyttää hieman matalapainevoittoisemmalta.